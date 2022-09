A Berlino memorandum intesa fra Cdp e Kfw in ambasciata

(ANSA) - BERLINO, 30 SET - Un Memorandum di intesa tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw, lstituto di Credito per la Ricostruzione, l'equivaente tedesco della Cdp) è stato firmato oggi all'ambasciata d'Italia a Berlino, che ne rende noto in un comunicato. L'accordo, siglato dagli amministratori delegati Dario Scannapieco (Cdp) e Stefan Wintels (KfW), intende rafforzare la relazione operativa tra le parti, mettendo a sinergia esperienze e processi lavorativi con un occhio alle sfide più immediate.

In questo senso, si legge ancora nel comunicato, il documento individua tra le aree di azione congiunta la cooperazione internazionale allo sviluppo, la sostenibilità, cyber-sicurezza e digitalizzazione, le risorse umane, l'impiego coordinato di strumenti finanziari quali, tra gli altri, venture debt, venture financing, capitale ibrido e fondi infrastrutturali. L'orizzonte temporale del Memorandum è di due anni, con la possibilità di un'estensione automatica al termine del periodo iniziale.

Nel corso della cerimonia è stata sottolineata la valenza del Memorandun nel più ampio ambito del rapporto economico tra Italia e Germania, con l'obiettivo di creare opportunità di crescita di lungo periodo nelle economie dei due Paesi.

"L'accordo consolida la cooperazione tra le principali istituzioni finanziarie pubbliche di due Paesi le cui catene di valore sono già strettamente integrate", ha commentato l'ambasciatore Armando Varricchio, che ha quindi ricordato il ruolo indispensabile delle banche di investimento pubbliche nel complesso contesto attuale, che richiede investimenti massicci in settori strategici come quelli della transizione verde e della digitalizzazione. "L'impatto della pandemia e della guerra in Ucraina", ha aggiunto Varricchio, "ha poi messo in luce l'importanza di queste istituzioni finanziarie in un altro settore-chiave, ovvero la resilienza dei sistemi economici e industriali". (ANSA).