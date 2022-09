Italia-Libano: ambasciatrice consegna libri studio italiano

(ANSAMed) - BEIRUT, 28 SET - L'ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha consegnato alla presidentessa del Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Pedagogici (Crdp) libanese, Hiam Ishac, i nuovi libri di testo ufficiali per l'apprendimento della lingua italiana nelle scuole pubbliche libanesi. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Beirut, precisando che le copie dei volumi consegnate saranno in tutto 3.225.

I libri, si legge nel comunicato stampa dell'ambasciata, sono stati realizzati appositamente per le esigenze degli studenti libanesi nel quadro di una iniziativa totalmente finanziata dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, attraverso l'Ambasciata d'Italia in Libano e l'Istituto Italiano di Cultura di Beirut. Durante la cerimonia di consegna, l'ambasciatrice Bombardiere ha dichiarato: "sono fiera di consegnare a voi e a tutti gli studenti più di tremila copie di Progetto Italiano Junior, un libro di testo appositamente realizzato e adattato alle esigenze degli studenti libanesi". (ANSAMed).