La via dell'ambra tra Roma e il Baltico in mostra a Vilnius

(ANSA) - VILNIUS, 27 SET - Sarà inaugurata il 26 ottobre presso la Casa delle Storie del Museo Nazionale Lituano di Vilnius la mostra internazionale "1 000 000 Steps: The Amber Road from Rome to the Baltic". Ne dà notizia un comunicato stampa dell'Ambasciata d'Italia in Lituania.

La mostra traccia i legami stabilitisi per l'uso dell'ambra del Baltico nella gioielleria romana.

I manufatti e i prodotti artigianali in esposizione, molti dei quali provenienti dall'Italia, illustrano la nascita e lo sviluppo della rotta commerciale della Via dell'Ambra che univa l'Impero romano con la terra degli Aesti, citati da Tacito nella sua "Germania".

L'esposizione potrà essere visitata fino all'8 maggio del prossimo anno. (ANSA).