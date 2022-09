Spagna: porte aperte all'ambasciata italiana di Madrid

(ANSA) - MADRID, 26 SET - Torna ad aprire le porte al pubblico il Palazzo de Amboage, sede dell'Ambasciata d'Italia a Madrid: anche quest'anno, infatti, la principale sede diplomatica italiana nel Paese iberico aderisce a programmi di iniziative lanciate per far conoscere ai cittadini luoghi e palazzi storici della capitale spagnola.

La storica sede dell'ambasciata italiana sarà visitabile i prossimi 3, 14 e 17 ottobre: si tratta di appuntamenti inseriti nel contesto di progetti realizzati in collaborazione con il Comune di Madrid, la Regione di Madrid e il Collegio degli Architetti (Coam). Quest'anno, sarà inoltre visitabile anche la Cancelleria consolare italiana, nelle date del 26 ottobre e del 23 e 30 novembre.

L'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, ha sottolineato come sia "un onore e un piacere tornare ad aprire le porte della nostra ambasciata ai madrileni e ai turisti per offrire loro la possibilità di conoscere meglio la storia di questo splendido edificio, eretto nei primi anni del XX secolo dall'architetto spagnolo Joaquín Rojí e successivamente acquistato nel 1939 dall'Italia". Nel corso di oltre 80 anni, ha aggiunto, il Palazzo de Amboage si è quindi affermato "come vetrina dell'eccellenza italiana in tutti i campi e faro di propagazione della nostra cultura in Spagna". (ANSA).