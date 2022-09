Presentato dizionario italo-spagnolo protagonisti storia comune

(ANSA) - MADRID, 22 SET - Un "dizionario" plasmato per mettere in luce "protagonisti" della "storia comune" che contraddistingue Spagna, Italia e America Latina: è questo 'Vislumbres', un progetto ideato dall'ex consigliere culturale dell'ambasciata spagnola a Roma Ion de la Riva (attualmente ambasciatore a Dublino) e presentato oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid (Iic). Dall'imperatore Adriano a Carlo III, da Benedetto Croce a Santiago Calatrava: sono decine i personaggi illustri menzionati nell'opera, definita dall'ambasciatore italiano a Madrid Riccardo Guariglia "un evento di assoluta trascendenza" che "conferma i forti legami" tra le aree interessate.

'Vislumbres' è stato concepito tra fine 2019 e inizio 2020 e poi diventato realtà in mezzo alle mille difficoltà della pandemia di Covid, secondo quando ha spiegato la coordinatrice del progetto, Beatriz Tejero. "È stato un viaggio d'amicizia", ha aggiunto la scrittrice Marifé Santiago Bolaños, curatrice del dizionario,."Un lavoro corale" che ha coinvolto diversi esperti, come accademici, artisti, scrittori e giornalisti, per l'elaborazione e la redazione delle voci del dizionario.

Sviluppato senza inseguire il criterio dell'ordine cronologico, la pubblicazione è stata pensata come un excursus tra gli ambiti più svariati: arte, letteratura o filosofia, ma anche cinema, impresa o fotografia. Il progetto si è valso, tra gli altri, della collaborazione dell'IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana), della Fondazione Formentor, del Gruppo Barceló e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "È un preciso esempio di diplomazia culturale", ha sostenuto Guariglia.

La presentazione odierna, moderata dalla direttrice dell'Iic madrileno Marialuisa Pappalardo, si è conclusa con un omaggio musicale da parte del Coro Francis Poulenc. (ANSA).