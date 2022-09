Expo 2030: Di Santo in Uruguay per presentare candidatura Roma

(ANSA) - MONTEVIDEO, 22 SET - Dopo le precedenti missioni in Colombia, Ecuador, Honduras, Messico, Panama, Repubblica Dominicana e Paraguay, l'Inviato Speciale del Comitato Promotore di Roma 2030 Donato Di Santo ha raggiunto l'Uruguay per incontri istituzionali a sostegno della candidatura italiana a ospitare l'Esposizione Universale nel 2030. Nella capitale Montevideo, Di Santo, assieme all'ambasciatore Giovanni Iannuzzi, è stato ricevuto dal ministro dell'Agricoltura Fernando Mattos, da quello dell'Industria, Omar Paganini e dal titolare del Turismo, Tabaré Viera.

Gli incontri, precisa un comunicato, sono inoltre proseguiti con alti funzionari del ministero degli Esteri e dell'Economia, e con il direttore di Uruguay XXI, l'ente responsabile della partecipazione del Paese agli eventi fieristici internazionali e alle grandi esposizioni. Inoltre Di Santo si è riunito con il nunzio apostolico e con il capo della delegazione dell'Unione europea (Ue) a Montevideo.

Infine, da segnalare che nella serata di ieri si è svolto in ambasciata un incontro con i principali rappresentanti della collettività italiana, che conta in Uruguay più di 136.000 connazionali. Dopo la presentazione del dossier di candidatura a Parigi lo scorso 7 settembre, continua la decisa azione di promozione di Roma, come possibile sede, che si concluderà in vista del voto degli Stati membri del Bureau International des Expositions, nell'ottobre del 2023. Oltre alla capitale ambiscono ad ospitare Expo 2030 anche Busan (Corea del Sud), Riad (Arabia Saudita) e Odessa (Ucraina). (ANSA).