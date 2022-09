Etiopia: 9 milioni di euro dalla Cooperazione italiana

(ANSA) - IL CAIRO, 22 SET - "Per rispondere ai bisogni più urgenti dell'Etiopia", il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano ha deliberato il finanziamento di quattro iniziative per un totale di 9 milioni di euro. Lo segnala un comunicato dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

Il contributo maggiore, di tre milioni, servirà per realizzazioni nei settori "acqua e igiene, agricoltura e sicurezza alimentare, protezione, salute e nutrizione, nelle regioni meridionali del Paese" colpite dalla siccità, viene precisato. Altri due milioni di euro andranno a sostenere interventi del Programma alimentare mondiale (Pam) nella riabilitazione nutrizionale e nella prevenzione della mortalità infantile.

"Il programma sarà realizzato nelle regioni Tigray, appena possibile, Amara e Afar, classificate come le più fragili in termini di bisogni", aggiunge la nota, ricordando "i continui combattimenti, l'insicurezza, il collasso dei servizi sociali" nell'area. Attraverso un ulteriore contributo, anche questo di due milioni di euro, "il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) agirà in favore della protezione di quasi 50.000 donne e ragazze, in particolare di sfollati interni e returnees nel nord dell'Etiopia". Altri due milioni di euro sono "destinati alle regioni di Gambella e Benishangul-Gumuz, per dare supporto alle persone costrette a fuggire dalla situazione di conflitto", informa ancora la nota. (ANSA).