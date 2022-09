A Singapore si apre FIND, la fiera su mobili, interni e design

Si è aperta oggi a Singapore FIND-Design Fair Asia, il più grande evento del mondo del design in Asia per quel che riguarda mobili, interni e design con 62 speaker compresi l'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Andrea Vattani, e la Vice-Direttrice di ICE-Agenzia di Singapore, Ilaria Piccinni.

In collaborazione con Fiera Milano, Dmg events farà incontrare la più ampia collezione accuratamente selezionata di più di 250 marchi di espositori internazionali di interni, professionisti, designer ed espositori da tutto il mondo.

Visitatori, inclusi architetti, interior designer, rivenditori, agenti e consumatori esperti di design provenienti da tutta l'Asia sono invitati a trarre ispirazione e scambio in questo nuovo evento di 3 giorni che ha luogo a Singapore, la porta d'ingresso per l'Asia. FIND - Progettazione Fair Asia è anche uno degli eventi di riferimento per la nuovissima Singapore Design Week che si inaugura. La fiera rimarrà aperta presso il Marina Bay Sands Expo e il Convention Center fino al 24 di settembre del 2022. Saranno 30 le aziende italiane che esporranno e che saranno ospitate all'interno di The Italian Design Future Capsule, un'area unica progettata da Stefano Boeri Interiors. Tra i prestigiosi marchi italiani che esporranno Agglotech, Aina Kari, Ernestomeda, Italian Texstyle, Nahoor Limelight, Ovo, Tabu e Terzani.

"L'Italia - ha commentato l'Ambasciatore Mario Vattani - è il paese europeo con il maggior numero di imprese di design, e il Made in Italy nell'arredamento e nel design è inteso in tutto il mondo come sinonimo di alta qualità e innovazione dei materiali, creatività e stile. Crediamo che FIND quest'anno, grazie alla collaborazione con Fiera Milano, sarà una splendida vetrina delle nostre eccellenze italiane. Molte aziende, architetti e designer italiani parteciperanno all'evento, con ampia risonanza a Singapore e nel sud-est asiatico. Inoltre, siamo particolarmente lieti che FIND si svolga durante la Singapore Design Week, dove l'Italia ha presentato una speciale mostra sul green design italiano e i nuovi materiali, ospitata presso il National Design Center e organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Singapore e da ICE-Agenzia di Singapore in collaborazione con il DesignSingapore Council".

La Vice-Presidente di ICE-Agenzia ha aggiunto: "È interessante evidenziare che l'Italia è il primo fornitore europeo di mobili a Singapore, con un valore da esportazione di 51,3 milioni di euro nel 2021. All'interno del sud-est asiatico, Singapore è sicuramente una vetrina importante per i nostri marchi italiani rappresentati qui a FIND da 30 aziende italiane.

Il pubblico di Singapore, designer e architetti guardano all'Italia con attenzione, di sicuro non mancheranno occasioni interessanti per i nostri prodotti".

In questa occasione l'Ambasciata d'Italia a Singapore in collaborazione con ICE ha allestito la mostra speciale 'SUBSTANCE - Italian Green Design Innovation' su green design e nuovi materiali, dedicata alla promozione del design italiano.

ICE-Agenzia, con il patrocinio del Ministro degli Affari Esteri italiano, è un sostenitore partner di FIND. L'ICE inoltre ha realizzato l'ITA Lounge, un'area di accoglienza presso il Design Future Capsule per architetti, designer, importatori e tutti gli ospiti della mostra. L'area offrirà anche spazi dedicati ad incontri b2b per possibili collaborazioni tra aziende italiane e le parti interessate dell'ASEAN. Inoltre ICE-Agenzia ha in programma la mission di 16 buyer, designer, architetti provenienti da 8 Paesi asiatici (Australia, India, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam) per facilitare la promozione delle aziende italiane e sostenere lo sviluppo internazionale del loro business in Asia.

L'Italia è tra i primi 5 esportatori mondiali di mobili nel 2021, con un valore delle esportazioni di 13,3 miliardi di euro e un aumento del +20,38% rispetto al 2020. Nel 2021 le esportazioni dell'Italia verso Singapore, primo fornitore Ue di mobili a Singapore, sono state 51,3 milioni di euro, registrando una crescita del 22,1% rispetto al 2020. Nel periodo gennaio-aprile 2022 l'Italia mantiene la sua prima posizione come fornitore dell'Ue di mobili a Singapore con un valore di esportazione di 18 milioni di euro, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021. La tendenza conferma il forte interesse per il design Made in Italy. Il mercato del mobile, infatti, è composto da player regionali posizionati su convenienza e prezzo e player europei, in particolare italiani, che si distinguono per il loro lusso e qualità. Il settore rappresenta un'opportunità generata dalla crescita del potere d'acquisto delle nuove generazioni e da una forte influenza del "lusso minimalismo", che predilige pochi mobili di alta qualità, prodotti in Ue, Usa o Giappone. (ANSA).