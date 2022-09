Slovacchia: l'ambasciatrice Flumiani all'Università Matej Bel

(ANSA) - ROMA, 21 SET - L'Ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani ha partecipato ieri alle celebrazioni per l'apertura dell'Anno Accademico 2022-2023 dell'Università Matej Bel di Banska Bystrica, che è coinciso con il 30esimo anniversario della sua fondazione.

Alla cerimonia - fa sapere l'Ambasciata d'Italia - hanno partecipato il Primo Ministro Eduard Heger, il Presidente della Corte Suprema slovacca Ján Šikuta, i rappresentanti dei principali altri Atenei slovacchi, nonché diversi membri del corpo diplomatico. L'Ambasciatrice ha rivolto i propri auguri di buon lavoro al Rettore dell'Università Matej Bel Vladimir Hiadlovsky e alla Vice Rettrice per gli Affari Internazionali, Katarina Chovancova, auspicando una prosecuzione dei colloqui per assicurare la prosecuzione dell'insegnamento della lingua italiana.

L'Ambasciatrice ha altresì incontrato la lettrice di ruolo presso il Dipartimento di Studi Romanzi della Facoltà di Lettere, prof.ssa Carmen Mammola, per definire il programma delle iniziative per la diffusione della cultura italiana da organizzare nei prossimi mesi nella città di Banska Bystrica.

