Expo 2030: candidatura Roma, Di Santo in Paraguay e Uruguay

(ANSA) - ASUNCIÓN, 21 SET - Nell'ambito delle iniziative di sostegno alla candidatura di Roma quale sede dell'Expo 2030, lo 'special ambassador' del governo italiano, Donato Di Santo, è tornato in America latina per una missione riguardante Paraguay e Uruguay.

Ex segretario generale dell'Iila ed ex sottosegretario agli Esteri, Di Santo, dopo le missioni che lo hanno già portato in Colombia, Ecuador, Honduras, Messico, Panama e Repubblica Dominicana, ha fatto tappa, fra domenica e ieri ad Asunción, capitale paraguaiana, In delegazione con l'ambasciatore Paolo Campanini, l'inviato italiano è stato ricevuto dal presidente della repubblica Mario Abdo Benitez che, pur in partenza per l'Assemblea generale dell'Onu a New York, ha voluto, segnala un comunicato, "trasmettere un segno di vicinanza all'Italia".

Sono seguiti incontri con il ministro dell'Industria e Commercio, Luis Alberto Castiglioni, con la ministra del Turismo, Sofia Montiel de Afara, con il titolare dell'Interno, Federico Gonzalez. e con il vice ministro degli Esteri, Raul Silvero Silvagni.

Di Santo ha proseguito i suoi colloqui anche con il sindaco di Asunción, Oscar Rodriguez, con il Nunzio Apostolico e con il capo della delegazione Ue in Paraguay.

Infine, e prima di partire per l'Uruguay, l'inviato speciale ha preso la parola durante un ricevimento organizzato dall'ambasciatore d'Italia, in presenza di esponenti del governo, delle istituzioni politiche, del mondo economico imprenditoriale, nonché di organismi sociali e culturali, e di rappresentanti della collettività di origine italiana in Paraguay.

Con la presentazione ufficiale dei Dossier di candidatura, avvenuta lo scorso 7 settembre a Parigi presso la sede del BIE, l'ente internazionale che promuove le Esposizioni Universali, la competizione tra le varie città candidate è entrata nel vivo e si concluderà nel novembre 2023 quando i 170 paesi membri esprimeranno il proprio voto e sceglieranno la città sede di Expo 2030. (ANSA).