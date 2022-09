L'Ismeo nomina membro onorario il ministro della Cultura omanita

(ANSA) - ROMA, 20 SET - L'Ambasciatore d'Italia a Mascate, Federica Favi, ha partecipato alla cerimonia di nomina del Ministro dei Beni Culturali e del Turismo omanita, Salim Al Mahrouqi, quale membro onorario di ISMEO. A consegnare la targa in rappresentanza del Presidente di ISMEO, Valerio Rossi, è stato il Vice Presidente dell'Istituto, Sergio Ferdinandi. Il Ministro Al Mahrouqi - si legge in una nota dell'ambasciata - è stato insignito del titolo in riconoscimento del suo eccezionale sostegno alle ricerche archeologiche italiane nel Sultanato per oltre vent'anni e per il suo forte impegno nella tutela del patrimonio culturale del Sultanato dell'Oman.

"Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rappresenta l'altro pilastro della ricerca archeologica italiana in Oman, con contributi alle università italiane per progetti in tutto il Sultanato che confermano l'Italia come grande partner culturale", ha commentato l'Ambasciatore Favi. Mentre il Vicepresidente ISMEO Sergio Ferdinandi ha aggiunto che "il Ministro Al Mahrouqi, da sempre vicino all'Italia ed insignito dal Presidente della Repubblica nel 2015 dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia, ha espresso la sua gratitudine per il riconoscimento e ha riaffermato il suo apprezzamento per la forte collaborazione con l'Italia nel campo della protezione del patrimonio come mezzo per promuovere il turismo nel Sultanato".

ISMEO-Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente costituisce una delle istituzioni più prestigiose in questo campo in Italia e a livello internazionale. Sin dagli anni '70 (nelle sue precedenti forme di IsMEO e IsIAO) esso ha finanziato e coordinato decine di campagne archeologiche di università e studiosi italiani in Oman, rendendo il nostro Paese un importante punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio culturale antichissimo. ISMEO ha sostenuto un'ampia gamma di studi che sono stati fondamentali per comprendere gli sviluppi storici dell'Arabia meridionale dal Neolitico e le sue relazioni con le regioni limitrofe.

Un significativo esempio di collaborazione con le autorità dell'Oman è la ricerca relativa alle tombe collettive a Daba (Musandam), dove l'Università La Sapienza di Roma, ISMEO e il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo omanita stanno scavando dal 2013 riportando alla luce le tracce di una civiltà sofisticata e connessa con la regione, con scavi in grado di attirare rilevanti interessi turistici. Con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia si è svolto recentemente un progetto di formazione per guide turistiche per offrire un'opportunità professionale alle comunità locali. (ANSA).