Varricchio a Wolfsburg ricorda l'arrivo degli italiani

(ANSA) - BERLINO, 19 SET - Sessant'anni fa l'arrivo dei primi lavoratori italiani a Wolfsburg, la città di Volkswagen.

L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, è oggi sul posto per partecipare alle celebrazioni dell'anniversario.

La visita nella città simbolo dell'integrazione della comunità italiana in Germania è iniziata dalla scuola bilingue Leonardo Da Vinci, fondata nel 1993 e oggi punto di riferimento per la promozione della lingua italiana in un contesto interculturale e sempre più attento al concetto di cittadinanza europea, si legge in una nota dell'ambasciata.

In programma poi un incontro con il sindaco Dennis Weilmann, con esponenti della politica e dell'economia locale e rappresentanti della numerosa e attiva comunità italiana presente in città, che vanta da sempre un legame speciale con l'Italia. In serata, l'ambasciatore parteciperà ad un evento organizzato dal gruppo Volkswagen per ricordare il contributo dei lavoratori italiani ad un modello unico di integrazione sociale e sviluppo industriale. L'evento verrà aperto da Thomas Schaefer, membro del consiglio d'amministrazione del gruppo, e Daniela Cavallo, presidente del Consiglio di fabbrica di Volkswagen. (ANSA).