Lisbona, un arazzo di Giulio Romano al Museo Gulbenkian

(ANSA) - LISBONA, 19 SET - Presso il prestigioso Museo Calouste Gulbenkian di Lisbona, l'Ambasciatore Carlo Formosa ha partecipato all'inaugurazione della mostra 'Obra Visitante', nell'ambito della quale il museo portoghese accoglie un'opera del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Si tratta di un arazzo di Giulio Romano proveniente dalla cornice dei 'Giochi dei bambini', che rimarrà esposto a Lisbona fino al 16 gennaio 2023 insieme a quattro arazzi e due frammenti della stessa cornice appartenenti alla Collezione Gulbenkian, oltre ad una serie di opere legate alla storia del capolavoro di Giulio Romano.

A Lisbona sarà dunque possibile per la prima volta ammirare l'intera cornice dell'opera. "Si tratta di un'occasione eccezionale per apprezzare un gioiello del nostro Rinascimento", ha detto l'Ambasciatore Formosa durante l'inaugurazione. La cornice dei Giochi dei bambini fu probabilmente realizzata per il cardinale Ercole di Gonzaga, le cui braccia sono visibili in alcuni arazzi. Si pensa che sia stata prodotta a Mantova nella bottega del maestro arazziere Nicolas Karcher.

'Obra Visitante' è un ciclo di mostre con cui la Fondazione Gulbenkian ospita opere d'arte provenienti da musei di tutto il mondo per proporre dialoghi inediti e inattesi con opere che appartengono alla collezione permanente. (ANSA).