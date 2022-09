Ambasciata ad Ankara lancia mostra di progetti studenti Metu

(ANSA) - ROMA, 19 SET - L'Ambasciata d'Italia ad Ankara, in collaborazione con l'Università Metu, ha organizzato Sustain-It, una mostra-evento per lanciare i progetti realizzati da oltre 50 studenti della Metu nell'ambito della sesta edizione dell'Italian Design Day.

L'Italian Design Day è una iniziativa lanciata nel 2017 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con lo scopo di promuovere in tutto il mondo i valori del Design italiano.

Coordinato dalla Professoressa Bahar Gedikli (Metu), Ambasciatore del Design italiano ad Ankara per l'anno 2022, il progetto Sustain-It ha coinvolto gli studenti dell'Università Metu in un workshop finalizzato alla preparazione di progetti/poster che ruotano intorno al concetto di sostenibilità, traendo ispirazione dal design italiano.

Nel corso dell'evento, svoltosi presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara alla presenza di numerosi accademici, studenti, designer, architetti e mondo delle Istituzioni turche, l'Ambasciatore d'Italia Giorgio Marrapodi ha presentato i progetti realizzati nei mesi scorsi dagli studenti dei Dipartimenti di Urbanistica, Architettura e Design Industriale della Metu. La mostra dei progetti-poster continuerà fino al 13 Ottobre presso la facoltà di Architettura della Metu.

L'evento si inserisce nel percorso di avvicinamento al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'Alleanza Italiana dello Sviluppo Sostenibile (Asvis) in partnership con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, che si svolge dal 4 al 20 ottobre con l'obiettivo di promuovere la realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo sostenibile. (ANSA).