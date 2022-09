Tanzania: presidente del parlamento ringrazia l'Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 16 SET - La presidente del Parlamento della Tanzania, Tulia Ackson, ha ringraziato l'Italia per "l'importante ruolo" che svolge "in termini di cooperazione allo sviluppo" e "di collaborazione economica". Lo scrive oggi un post dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam dando conto di un incontro avuto ieri dalla presidente con ambasciatori europei residenti tra cui Marco Lombardi.

Nell'incontro "sono stati passati in rassegna tutti i principali temi relativi alla cooperazione tra UE e Tanzania", riferisce ancora il post scrivendo che, circa l'Italia, "particolare enfasi è stata posta sui progetti" condotti da "missionari" e "società civile".

"La Presidente ha anche sottolineato l'importanza della diplomazia parlamentare e, nel porgere i suoi migliori auguri all'Italia per le prossime elezioni politiche, ha auspicato che sia possibile creare un'Associazione parlamentare di amicizia Italo-tanzaniana", conclude il post. (ANSA).