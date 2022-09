Consolato d'Italia apre mostra sulla Tigre del Bengala a Kolkata

(ANSA) - NEW DELHI, 16 SET - Su iniziativa del Consolato Generale d'Italia inaugura oggi a Kolkata la mostra "Tigris", "La regina della natura", un'esposizione di opere degli artisti italiani Maurizio Boscheri e Daniel Canovì, curata da Mario Liberali.

"L'esibizione, organizzata in collaborazione con il Kolkata Centre for Creativity, rientra nelle attività per celebrare i 75 anni delle relazioni bilaterali tra Italia e India", sottolinea il Console Gianluca Rubagotti.

Il curatore Liberali spiega all'Ansa che i sedici quadri, tutti dedicati alla Tigre Reale del Bengala, animale simbolo dell'India, sono stati realizzate arricchendo le tele con molteplici elementi decorativi, da sfondi di oro e argento a pietre preziose, tipici delle tradizione artistica indiana".

La mostra, aperta fino al 24 settembre sarà accompagnata da varie iniziative: laboratori, incontri nelle Accademie d'arte della città e un seminario sulla protezione della tigre e la salvaguardia dell'ambiente. (ANSA).