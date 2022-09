Ad Ambasciata Italia in Usa simposio su 'nutrizione positiva'

(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - L'Ambasciata d'Italia a Washington DC ha ospitato il simposio "Positive Nutrition: Shifting the Focus from Nutrients to Diet for a Healthy Lifestyle", organizzato in collaborazione con Mediterranean Diet Roundtable, Cambridge Food Science e American Italian Food Coalition per illustrare i benefici di strategie nutrizionali positive, di cui è espressione la dieta mediterranea, e promuoverne il potenziale di contrasto all'insorgenza di malattie legate all'alimentazione.

"La sicurezza alimentare e la malnutrizione sono ancora diffuse in varie parti del globo, e d'altro canto negli Stati Uniti e in molti Paesi industrializzati i tassi di sovrappeso e obesità sono in aumento": così' ha aperto i lavori l'Ambasciatrice Mariangela Zappia, rilevando come "favorire un accesso completo ad alimenti nutrienti, ridurre gli sprechi alimentari e promuovere sostenibilità' nel settore è fondamentale per affrontare le sfide legate alla nutrizione".

"Iniziative divulgative come quella di oggi sono centrali per sensibilizzare il pubblico e promuovere scelte più salutari in tema alimentare", ha continuato l'Ambasciatrice, valorizzando la dieta mediterranea. "Cibo e nutrizione sono in simbiosi solo quando l'alimentazione è bilanciata. Non si tratta di stigmatizzare i cibi in positivi o negativi specifici, bensì valutare una combinazione di differenti fattori che includono nutrienti, prodotti e un corretto stile di vita", ha chiosato l'Ambasciatrice. All'apertura dell'Ambasciatrice sono seguiti un intervento di Susan Molinari e Lucy Calautti, co-presidentesse della American Italian Food Coalition, che rappresenta oltre 450 imprese e associazioni nel Paese, e il Dottor Dennis Bier, Direttore del centro di ricerche sulla nutrizione infantile del Dipartimento dell'Agricoltura. La discussione è proseguita poi con due panel tematici, moderati dalla Prof.ssa Roberta Re, Direttrice di Cambridge Food Science. Al primo, dedicato alla relazione tra dieta mediterranea e politiche per la salute e all'impatto delle diete tradizionali sulla salute, sono intervenuti il Dottor Bier e i Professori Lorenzo Maria Donini (Uni. Roma, La Sapienza) e Daniela Martini (Uni. Milano). Al secondo, dedicato al tema dell'obesità, hanno partecipato i Professori Hugo Da Costa Ribeiro, dell'Università di Bahia, Paul Gately (Leeds Beckett University e Direttore di MoreLife) e Richard D. Mattes, docente della Purdue University. (ANSA).