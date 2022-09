Mostre: Argentina, omaggio all'architetto italiano Salamone

(ANSA) - BUENOS AIRES, 15 SET - L'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires rende omaggio, a partire da domani, ad un architetto italiano che operò in Argentina nella prima metà del secolo scorso, e le cui impressionanti strutture in cemento armato realizzate in città piccole e grandi all'interno del Paese, sono state solo di recente riportate all'attenzione del pubblico e degli esperti.

E' questo l'oggetto della mostra "Francisco Salamone.

Astronaves en La Pampa", aperta fino al 31 ottobre nella sala Roma dell'Istituto, che si avvale delle potenti fotografie dell'italiano Enrico Fantoni, residente in Argentina.

Arrivato da bambino sulle rive del Rio de la Plata da Leonforte, in Sicilia, Salamone si laureò in architettura all'università di Cordoba, e la sua attività crebbe a dismisura quando un amico, Manuel Fresco, politico conservatore ammiratore del fascismo, divenne governatore della provincia di Buenos Aires, territorio equivalente a quello dell'Italia.

Così fra il 1936 e il 1940 Salamone costruì più di 70 edifici pubblici - municipi, macelli, cimiteri e piazze - spostandosi con un aereo messo a sua disposizione dal committente.

"Le sue sedi comunali, con torri sbalorditive alte fino a 30 metri - sottolinea il comunicato che presenta la mostra - dominavano cittadine composte interamente da case basse, incarnando il potere centrale dello Stato che il governatore Fresco voleva riaffermare".

"I suoi macelli modello - si dice poi - erano simboli di efficienza, espressione della proiezione di esportazione di un'economia fiorente; i suoi cimiteri - particolarmente notevoli quelli di Azul e Laprida - mostravano il volto di una religione terrificante e travolgente".

L'insieme della sua opera, realizzata in uno stile monumentale e con tecniche costruttive inedite, basate in gran parte sull'uso massiccio di cemento, "costituisce uno dei lasciti architettonici più interessanti e meno conosciuti dell'Argentina". (ANSA).