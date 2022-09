Consolato d'Italia a Londra amplia canali prioritari passaporti

(ANSA) - LONDRA, 15 SET - Il Consolato Generale d'Italia a Londra lancia nuove iniziative per rendere più agevole l'accesso al servizio passaporti. L'ultima è un canale di accesso prioritario per i connazionali con disabilità: dalla prossima settimana potranno presentarsi ogni giorno in Consolato dalle 11 alle 12 senza appuntamento per richiedere il passaporto. "La nuova iniziativa - sottolinea il Console Generale Domenico Bellantone - si aggiunge alle tre già varate a inizio settembre rivolte alle donne in stato di gravidanza (canale 'Dolce attesa'), agli over 70 (canale 'Silver day') e ai minori di 12 anni". E aggiunge: "Con un occhio attento alle esigenze del 'pubblico generico' è stato inoltre ampliato il numero di appuntamenti per il rilascio del passaporto. Dal 31 ottobre saranno infatti disponibili 200 appuntamenti aggiuntivi al mese prenotabili tramite la piattaforma Prenot@mi". (ANSA).