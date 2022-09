Cinema: al via Italian Film Festival in Australia, 23 film

(ANSA) - SYDNEY, 15 SET - Torna in Australia l'Italian Film Festival, grande rassegna di promozione della cinematografia italiana che ogni anno si presenta in tutte le grandi città d'Australia. Sponsor l'Ambasciata di Italia in Australia e gli Istituti Italiani di Cultura di Sydney e Melbourne. Fondato nel 2000 e presentato nella catena dei numerosi Palace Cinemas presenti nel paese, l'edizione 2022 ha preso il via ieri a Canberra e procede fino a metà ottobre.

Apertura nel segno della commedia con la nuova pellicola di Gennaro Nunziante "Belli Ciao", candidata al premio nastri d'argento 2022 . In programma 23 film, tra cui alcuni vincitori di premi internazionali come Ennio, L'Arminuta, Nostalgia, Una Femmina, Ariaferma e Qui rido io. Il festival celebra inoltre i cento anni della nascita di Pier Paolo Pasolini proponendo il trittico di opere, noto come "la trilogia della vita" (Il Decameron, Il Fiore delle Mille e una Notte ed I Racconti di Canterbury). Un'attenzione particolare è dedicata al nuovo cinema napoletano, espressione con cui si designa la nuova onda cinematografica napoletana e campana, vincitrice di 9 David di Donatello nel 2022.

In primo piano grandi registi come Martone ed attori come Toni Servillo e Piefrancesco Favino. "Nelle prossime settimane il pubblico australiano potrà godersi alcune delle migliori produzioni contemporanee del nostro cinema" ha detto all'ANSA l'Ambasciatore Paolo Crudele. "L'edizione di quest'anno inoltre rende omaggio a due icone della nostra cinematografia che, in diverso modo, si sono fatti promotori della cultura italiana nel mondo: Pier Paolo Pasolini ed Ennio Morricone". L'Italian Film Festival 2022 si conclude a Canberra il 12 ottobre con la proiezione di "Ieri, oggi e domani" del 1963, vincitore dell'Oscar nel 1965 come miglior film straniero. (ANSA).