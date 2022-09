Uruguay: inaugurato padiglione Italia a Expo Rural del Prado

(ANSA) - MONTEVIDEO, 13 SET - Autorità italiane ed uruguaiane hanno inaugurato il padiglione Italia della Expo Prado 2022, la principale fiera agro-zootecnica e commerciale dell'Uruguay che si tiene quest'anno dal 9 al 18 settembre.

Il ministro dell'Agricoltura uruguaiano, Fernando Mattos, e il sottosegretario all'Industria, Walter Verri, hanno accompagnato, indica un comunicato, l'ambasciatore Giovanni Iannuzzi e il presidente della Camera di Commercio italo-uruguaiana, Carlos Steneri, nel tradizionale taglio del nastro tricolore davanti al padiglione su cui campeggia la scritta 'Italia semplicemente straordinaria'.

Ispirato alla campagna promozionale "beIT" sviluppata dalla Farnesina e dall'Ice, il padiglione ospita gli stand di 14 imprese connesse al Made in Italy nei settori dell'agroalimentare, delle automobili, dell'arredamento, della formazione e della logistica.

Inoltre, grazie ad una collaborazione con Enit, il padiglione dispone di uno spazio in cui si promuove l'offerta turistica italiana.

Già dai primissimi giorni della fiera, si assicura nel comunicato, "il pubblico uruguaiano ha mostrato fortissimo interesse per lo spazio concepito per esaltare il Sistema Italia, visitato nella sola giornata di domenica da oltre 18.000 persone". (ANSA).