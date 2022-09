Slovacchia, l'ambasciatrice Flumiani ad apertura anno accademico

(ANSA) - ROMA, 13 SET - L'Ambasciatrice d'Italia in Slovacchia Catherine Flumiani ha partecipato ieri alla cerimonia di apertura dell'anno accademico dell'Università Costantino Filosofo di Nitra. Nell'augurare buon lavoro al team degli insegnanti di lingua italiana presso l'Ateneo - si legge in una nota -, l'Ambasciatrice ha voluto rinnovare l'apprezzamento per la cooperazione assicurata dal Rettore dell'Università Prof.

Libor Vozár, dalla Vice Rettrice per le relazioni internazionali, Prof. Martina Pavlikova e la Direttrice del Dipartimento di Romanistica e Germanistica, Prof. Eva Stranovská, che ha consentito di assicurare la continuazione dell'insegnamento della lingua italiana presso l'Università, all'indomani del processo di riforme che ha interessato l'insegnamento a livello universitario in tutto il Paese.

L'Ambasciatrice si è altresì congratulata per la nomina del nuovo preside della Facoltà di Filosofia, Prof. Martin Heteny, anticipando ulteriori iniziative di cooperazione tra l'Ambasciata e l'Ateneo per consolidare il numero degli studenti di lingua italiana nei prossimi anni. (ANSA).