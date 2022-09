Presentata ad Ankara la campagna di nation branding dell'Italia

(ANSA) - ISTANBUL, 13 SET - La campagna di nation branding del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale 'BeIT' è stata presentata giovedì sera ad Ankara dall'ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi.

Presenti all'iniziativa, nell'iconico centro commerciale della capitale turca 'Atakule', numerosi rappresentanti delle istituzioni turche, del mondo politico, culturale, imprenditoriale, dell'arte, dello spettacolo e della stampa, nel corso di un evento promozionale che ha riscosso grande successo e nella cui cornice ha trovato spazio anche una mostra fotografica dell'artista Sissa Micheli.

'Italy is Simply Extraordinary: BeIT', questo lo slogan della campagna, che ha scala globale ed è realizzata in collaborazione con Ice-Agenzia a sostegno delle esportazioni italiane e dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale.

L'obiettivo è raccontare al pubblico in maniera originale e innovativa l'Italia, i suoi valori e talenti, le sue competenze e le straordinarie potenzialità.

L'ambasciatore Marrapodi ha ringraziato i numerosi sponsor e amici dell'Italia intervenuti e ha celebrato l'eccellente stato delle relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi. Marrapodi ha poi colto l'occasione per presentare la candidatura di Roma ad ospitare l'edizione 2030 dell'Expo Universale. "L'elemento più interessante della candidatura italiana è il suo approccio fondato sulla sostenibilità e il carattere 'inclusivo', dimostrato dall'ambizione di lavorare assieme ad altri Paesi per la realizzazione di progetti congiunti di comune interesse", ha affermato Marrapodi. (ANSA).