Festa indipendenza Brasile, ambasciata Italia offre due concerti

(ANSA) - BRASILIA, 13 SET - Nell'ambito delle iniziative istituzionali italiane per celebrare il bicentenario dell'Indipendenza del Brasile, l'ambasciata d'Italia a Brasilia offre due concerti di musica classica con protagonista il violinista Giuseppe Gibboni. L'iniziativa - precisa l'ambasciata in una nota - è organizzata in collaborazione con la segreteria di Cultura ed Economia creativa ed il dipartimento Relazioni internazionali del governo del Distretto Federale.

Acclamato dalla critica come un talento fra i maggiori e promettenti a livello internazionale, Gibboni, di appena 21 anni, ha vinto la 56/ma edizione del Premio Paganini di Genova.

A Brasilia il musicista si esibirà il 20 e 21 settembre in due concerti gratuiti insieme all'orchestra sinfonica del Teatro nazionale 'Claudio Santoro', diretta dal maestro Claudio Cohen.

Il primo concerto - composto da un repertorio di classici di Gioacchino Rossini, Niccolò Paganini e Felix Mendelssohn - si terrà al Teatro Plínio Marcos con inizio alle ore 20. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Il giorno dopo, sempre alle 20, lo spettacolo avrà luogo nella cornice della Sala Nervi dell'ambasciata d'Italia, dove risuoneranno le note delle 'Quattro stagioni' di Antonio Vivaldi. (ANSA).