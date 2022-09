Ricerca, in 300 per conferenza a Dakar su programma Ue

(ANSA) - IL CAIRO, 11 SET - Più di 300 persone provenienti da Africa occidentale e Italia hanno partecipato a una conferenza online sulle opportunità offerte da "Horizon Europe", il "Programma quadro dell'Unione europea volto a finanziare ricercatori dei settori pubblico e privato, e che comprende contributi e strumenti di finanziamento specifici per l'innovazione, la ricerca di base, la mobilità e la formazione dei ricercatori, e le infrastrutture di ricerca". Lo segnala un comunicato pubblicato ieri dall'Ambasciata d'Italia a Dakar che ha organizzato l'evento assieme ad APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.

Alla conferenza dal titolo "Partnership scientifica tra Africa occidentale e Italia: le opportunità di Horizon Europe", sono intervenute aziende e Pmi italiane e dell'area che operano nel settore dell'ambiente, dell'energia, del digitale, dell'agricoltura e della trasformazione agroalimentare, che già partecipano al programma quadro europeo o che desiderano integrare nuove iniziative, informa la nota. Negli interventi sono state esposte "le loro competenze e mostrando le infrastrutture che possono mettere a disposizione in iniziative di ricerca di attinenti alla loro area di interesse".

Le opportunità delineate riguardano fra l'altro salute, energia, sicurezza alimentare, cambiamento climatico, protezione dell'ambiente, ma anche cultura, creatività, società inclusive, digitale, industria, spazio, mobilità, cibo e "bioeconomia".

L'appuntamento di 'Diplomazia scientifica' conferma "l'attenzione con cui l'Italia guarda al grande potenziale scientifico inespresso dell'Africa occidentale e le possibilità della loro integrazione in partenariati con i sistemi nazionali di ricerca e di innovazione", evidenzia la nota dell' Ambasciata d'Italia a Dakar. (ANSA).