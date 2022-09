L'artista pugliese Pietro Palummieri in mostra a Mascate

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Italia e Oman. Due terre geograficamente lontane, ma unite dall'arte del pittore e scultore pugliese Pietro Palummieri, 'Palù'. Il valore dell'amicizia fra popoli, espresso nell'incontro culturale ed artistico fra queste due terre è il fulcro della mostra organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Oman presso il museo 'Bait Al Zubair' che sarà inaugurata lunedì 12 settembre alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Oman, Federica Favi, di autorità e rappresentanti della società omanita.

La mostra, che sarà possibile visitare fino al 29 settembre, fa sapere la stessa ambasciata, ha un valore non solo artistico e culturale. Essa contribuirà, con il suo ricavato devoluto in beneficenza all'Associazione benefica Dar Al Atta'a, al sostegno di famiglie in situazioni disagiate.

Le opere in mostra sono state selezionate fra le più significative della produzione di Pietro Palummieri, tutte realizzate durante i suoi lunghi soggiorni omaniti: tele che raffigurano mari eterei, ulivi dai netti chiaroscuri disegnati a sanguigna, acquerelli con paesaggi coloratissimi, città antiche attraversate da donne velate, sculture in argilla e cemento emaco patinato che uniscono le icone dell'Oman e dell'Italia.

