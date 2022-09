Turchia: 'Medea' di Pasolini in mostra in Cappadocia

(ANSA) - ISTANBUL, 09 SET - Sarà inaugurata domani in Turchia la mostra "Parlami, Terra! Medea in Cappadocia con Pasolini e Maria Callas", organizzata dall'Istituto Italiano di Istanbul e curata dal direttore del Centro italiano di cultura Salvatore Schirmo e Gaetano Alfano. L'evento commemora Pasolini nel centenario della sua nascita e mette al centro il suo film 'Medea', con protagonista Maria Callas, girato nel 1969 in gran parte in Cappadocia, regione dell'Anatolia centrale dove la mostra è stata organizzata, in collaborazione con la Missione Italiana dell'Università della Tuscia, dal 2016 presente con le sue attività in questa regione turca.

All'inaugurazione, domani al castello di Uchisar, saranno presenti Il Vice Ministro della Cultura e del Turismo turco Nadir Alpaslan, l'Ambasciatore d'Italia in Turchia Giorgio Marrapodi, il Direttore del Centro Italiano di Cultura Salvatore Schirmo e la Dottoressa Maria Andaloro, responsabile del Gruppo di Ricerca Italiano della Cappadocia. La mostra si terrà al Castello di Uchisar e al Museo all'aperto di Goreme e rimarrà aperta fino al 10 novembre 2022. I visitatori potranno ammirare fotogrammi della pellicola e le fotografie di scena firmate da Mario Tursi, già al centro di una mostra di grande successo organizzata dalla missione diplomatica italiana a Istanbul durante la primavera. Attraverso archivi e fotografie dell'Università della Tuscia e gli scatti di Rodolfo Fiorenza e Murat Gulyaz, l'evento indaga anche su come è cambiato il paesaggio in Cappadocia nei 5 decenni dopo che è stato girato il film. (ANSA).