Panama: Italia conferisce onorificenza a ex ministro Esteri

(ANSA) - PANAMA CITY, 09 SET - L'ambasciatore d'Italia a Panama, Fabrizio Nicoletti, ha consegnato all'ex ministro degli Esteri, Alejandro Ferrer, l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia, concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il contributo offerto al rafforzamento delle relazioni politiche tra Italia e Panama.

L'Ordine della Stella, conferito dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli Esteri, sottolinea un comunicato, "rappresenta un attestato in favore di tutti coloro che, italiani all'estero o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia".

Questo riconoscimento è il più antico ordine repubblicano, avendo sostituito, nel 2011, il preesistente Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, istituito nel 1947.

Nel corso di un'intima ma significativa cerimonia ospitata nella residenza d'Italia, l'ambasciatore Nicoletti ha ripercorso l'eccezionale carriera politica e diplomatica di Ferrer - già ambasciatore di Panama alle Nazioni Unite, ministro del Commercio e Industria e, infine, Ministro degli Esteri nel biennio 2019-2020 - durante la quale ha sempre manifestato particolare attenzione e amicizia al nostro Paese.

Ferrer, a sua volta, ringraziando il Presidente Mattarella per avergli voluto conferire tale onore, si dice infine, "ha ricordato con orgoglio le sue lontane origini italiane, essendo un suo lontano ascendente giunto a fine Ottocento dall'Italia a Panama, dove diede vita a un'ampia e ben integrata famiglia italo-panamense, ancora oggi protagonista della vita sociale, culturale ed economica del Paese. (ANSA).