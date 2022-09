Italia-Singapore partners con 'Smart-Lean Academy'

(ANSA) - SINGAPORE, 09 SET - E' stata inaugurata a Singapore la 'NV Smart-Lean Academy', una nuova collaborazione mirata alla formazione di personale che andrà ad operare in contesti ad elevata automazione e processi intelligenti. A unire le forze oggi sono l'Institute of Technical education di Singapore (ITE), prestigiosa istituzione governativa di educazione secondaria, e l'italiana New Value Group, azienda che opera a livello globale con l'obiettivo di far raggiungere ad ogni azienda cliente l'eccellenza nelle operations e nella gestione della supply chain. Da oggi le due realtà realizzeranno insieme corsi, workshop e continuing education&training rivolti a studenti e industria.

"Siamo particolarmente soddisfatti" ha detto l'Ambasciatore italiano a Singapore Mario Vattani inaugurando l'Academy, "di constatare che per la prima volta un'azienda italiana diviene partner di Singapore in un settore strategico, su cui la Città Stato ha deciso di puntare per il prossimo decennio, anche nel 'Forward Singapore Exercise' lanciato dal Vice Premier e Ministro delle Finanze Lawrence Wong (designato prossimo Primo Ministro ndr). Questo del training e capacity building in settori altamente innovativi è un tema importante per entrambi i nostri paesi, basti pensare all'importanza che l'Italia ha dedicato all'human development durante la sua Presidenza G20".

Il core business della New Value Group sono i servizi di consulenza che, tramite un processo di costante innovazione, si sono evoluti gradualmente verso il più complesso approccio di digital strategy, smart innovation e sostenibilità. Attraverso le controllate Lean Lab Solutions (che sviluppa soluzioni applicative lean) e Value Digit (software house) fornisce inoltre soluzioni "chiavi in mano" per implementare progetti di miglioramento delle prestazioni aziendali.

"Poiché l'economia globale continua a evolversi rapidamente, è importante che le aziende tengano il passo con i cambiamenti e i requisiti del settore aggiornando le competenze della propria forza lavoro. Siamo felici di collaborare con New Value Group nella creazione di ITE-NV Smart- Lean Academy" ha dichiarato Suresh Natarajan, Preside dell', ITE College Central.

"La nostra azienda ha sempre creduto che la cooperazione con l'istruzione fosse strategica per sviluppare l'innovazione e migliorare il know-how nel settore. Abbiamo capito che avremmo potuto condividere gran parte della nostra esperienza a Singapore. Questa Accademia è la prova tangibile che la nostra linea di pensiero ha successo" ha commentato il CEO di New Value Group, Dr Gianluca Anguzza.

"La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) ha deciso di premiare New Value Group con l'ICCS Business Awards, come miglior PMI Italiana a Singapore nel 2022. Singapore da sempre promuove il connubio tra il settore dell'educazione e il mondo dell'Impresa, il progetto inaugurato oggi risponde pienamente alle strategie del Paese. Il settore manifatturiero rappresenta oltre il 18% del PIL di Singapore, ed è composto per larga parte da produzioni con alta valore aggiunto in termini di tecnologia e innovazione. New Value con ITE hanno realizzato un progetto che risponde pienamente alle esigenze del tessuto produttivo locale e promuove maggiormente lo scambio di know how con l'Italia" ha aggiunto il Managing Director della Camera di Commercio a Singapore, Giacomo Marabiso. (ANSA).