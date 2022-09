Italia-Australia, missione ambasciatore nello Stato Victoria

(ANSA) - SYDNEY, 09 SET - Prima missione ufficiale dell'ambasciatore d'Italia in Australia Paolo Crudele nello stato di Victoria, a seguito della partecipazione di una numerosa rappresentanza di aziende italiane alla principale fiera del cibo in Australia (Fine Food Australia), importante occasione per valorizzare le nostre eccellenze nel food&beverage.

A Melbourne l'ambasciatore è stato ricevuto, tra gli altri, dalla governatrice del Victoria Linda Dessau, dal tesoriere e ministro per le relazioni industriali, sviluppo economico e commercio Tim Pallas e dalla sindaca di Melbourne Sally Capp. Al centro degli incontri dell'ambasciatore, accompagnato dalla console generale Hanna Pappalardo, il rafforzamento in ambito istituzionale, economico-commerciale e culturale dei rapporti con il Victoria, secondo Stato australiano per Pil e per popolazione. Energie rinnovabili, infrastrutture, biotecnologie, difesa e aerospazio sono tra i settori menzionati con rilevanti potenzialità per le imprese italiane. Si è parlato inoltre della possibile firma di un protocollo d'intesa tra il Victoria e la Regione Lombardia, ulteriore tappa di una consolidata partnership tra le città di Melbourne e Milano.

L'ambasciatore ha anche partecipato all'apertura della mostra sul design industriale italiano "Created in Italy", in corso fino al 25 settembre, organizzata dall'Istituto di Cultura in Melbourne con la collaborazione del Consolato Generale. Con il Consiglio di Amministrazione della locale Camera di commercio italo-australiana l'Ambasciatore Crudele ha inoltre discusso di rafforzamento delle relazioni economiche in Australia. Servizi consolari, cultura e insegnamento della lingua italiana, temi chiave per una sinergica collaborazione con la rete diplomatico-consolare, hanno poi caratterizzato gli incontri con rappresentanti del Comites, l'ente rappresentativo delle associazioni italiane, e dell'ente di assistenza agli italiani Coasit. (ANSA).