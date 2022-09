India: mostra Anastasio apre eventi Consolato d'Italia Bangalore

(ANSA) - NEW DELHI, 09 SET - Si inaugura domani la prima iniziativa culturale del Consolato Generale d'Italia, istituito a Bangalore la scorsa primavera. Per l'occasione, il Consolato ha allestito nella sede della storica galleria del Karnataka Chitrakala Parishath la mostra "Binary Codex", retrospettiva del lavoro di Andrea Anastasio, l'artista, designer e filosofo italiano che ha vissuto e lavorato tra India e Italia negli ultimi 30 anni.

"Binary Codex" è stata prodotta dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto di Cultura di Delhi in occasione del 75/mo anniversario dell'Independenza indiana ed è stata presentata lo scorso febbraio a New Delhi. E' arricchita da alcuni nuovi lavori di Anastasio, e include due opere realizzate in collaborazione con gli artisti indiani Avinash Veeraraghavan e Bhajju Shiam.

La mostra resterà aperta fino all'8 ottobre e sarà accompagnata da varie attività collaterali, tra cui laboratori e conferenze. (ANSA).