Gdf: 70 allievi ufficiali in viaggio d'istruzione in Spagna

(ANSA) - MADRID, 09 SET - Circa 70 allievi ufficiali del secondo anno dell'accademia della Guardia di Finanza hanno completato un "viaggio d'istruzione" in Spagna, iniziato lunedÌ: lo rende noto l'ambasciata italiana a Madrid, dove i giovani finanzieri sono stati ricevuti stamattina, al termine della loro missione.

Accompagnati da alti ufficiali della Guardia di Finanza, nel corso del viaggio gli allievi ufficiali italiani hanno partecipato a diversi incontri formativi, fra cui una conferenza tenuta dal magistrato Luis Rodríguez Sol, sugli aspetti principali dell'ordinamento giudiziario spagnolo, e visite alle sedi dell'Agenzia delle Entrate spagnola e della Guardia Civile, a Madrid, nonché della Scuola della Polizia Nacionale, ad Avila.

Ricevendoli nei giardini della principale sede diplomatica italiana a Madrid, l'ambasciatore in Spagna e ad Andorra Riccardo Guariglia ha espresso la sua "profonda gratitudine per l'encomiabile lavoro che la Guardia di Finanza realizza da anni in collaborazione con le forze dell'ordine spagnole a tutti i livelli, per la prevenzione e la repressione di moltissime condotte criminali". Guariglia ha anche sottolineato come "anche con la Polizia andorrana la cooperazione internazionale della Guardia di Finanza è particolarmente intensa".

Secondo la nota dell'ambasciata. "la missione degli allievi della Guardia di Finanza si inserisce nella cornice del forte rilancio in corso delle relazioni tra Italia e Spagna" e fa seguito alla "recente missione a Madrid, nel luglio scorso, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Giuseppe Zafarana". (ANSA).