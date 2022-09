Proseguono scavi archeologici italiani a Dmnasi, in Georgia

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Con l'aiuto degli esperti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze continuano gli scavi nel sito preistorico di Dmanisi in Georgia, nell'ambito delle missioni archeologiche italiane finanziate dal Ministero degli Esteri. Le ricerche, come informa l'Ambasciata d'Italia a Tbilisi, sono condotte da un gruppo internazionale e multidisciplinare, coordinato dal Museo Nazionale della Georgia di Tbilisi.

Gli scavi di Dmanisi, con reperti di circa 1,8 milioni di anni fa, hanno restituito le evidenze più antiche della presenza di ominidi fuori dal continente africano. Nel contesto di queste scoperte, il gruppo di ricerca italiano è impegnato a studiare in particolare la ricca fauna fossile associata ai resti umani, così da ricostruire, con la maggiore precisione possibile, l'ambiente e l'ecosistema di cui facevano parte questi antichi antenati. In particolare, è proseguita la digitalizzazione dei resti fossili grazie all'utilizzo di scanner 3D in luce strutturata, una tecnica che consente l'acquisizione tridimensionale di tutti i dati relativi ai reperti e di proseguire poi gli approfondimenti di studio, nonché la diffusione al grande pubblico, grazie all'altissima definizione con la quale i fossili acquisiti possono essere resi accessibili in realtà virtuale.

La componente italiana al progetto, oltre a contribuire al raggiungimento di risultati scientifici riconosciuti dalla comunità internazionale, continua anche nell'impegno per la formazione del personale locale.

Gli scavi archeologici intensivi a Dmanisi sono iniziati nel 1936. Oltre a una ricca collezione di artefatti antichi e medievali, e alle rovine di numerosi edifici e strutture, sono stati scoperti resti unici di animali preistorici e di umani.

Alcune ossa di animali sono state identificate dal paleontologo georgiano Vekua, che nel 1983 riconobbe i denti del rinoceronte estinto Dicerorhinus etruscus etruscus. Questa specie risale presumibilmente all'inizio del Pleistocene. La scoperta di utensili primitivi, effettuata nel 1984, ha aumentato notevolmente l'interesse prodotto dal sito archeologico. (ANSA).