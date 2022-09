Console a Shangai inaugura mostra sugli Etruschi

(ANSA) - ROMA, 08 SET - E' stata inaugurata dal Console Generale a Shangai, Tiziana D'Angelo, la mostra "Etruschi, Signori dell'Italia antica", ospitata nel museo di Wu a Suzhou, nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale.

L'esposizione si compone di oltre 300 straordinari reperti provenienti dal Museo Civico Archeologico di Bologna e dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli che raccontano le condizioni di vita degli etruschi con oggetti d'uso quotidiano, ornamenti d'oro e statue scolpite. Si tratta di una grande pagina di storia dell'Italia prima della nascita di Roma. Il percorso espositivo si compone di cinque sezioni tematiche che porta l'attenzione sugli Etruschi analizzandone i principali aspetti della vita quotidiana. Scelte iconiche per la raffigurazione dell'uomo e della donna "ideali" sono per esempio le due statuette in bronzo di devoto e devota dal territorio bolognese o i coperchi di sarcofago in terracotta, le tombe e gli oggetti che compongono l'immancabile corredo funerario, e il celeberrimo specchio in bronzo inciso noto come "patera cospiana" datato alla seconda metà del IV secolo a.C.

E poi alcuni preziosi monili in oro, ambra e vetro provenienti dai sepolcreti bolognesi, la statua di leone funerario dal sepolcreto dei Giardini Margherita e le due urne cinerarie in alabastro della Collezione Universitaria realizzate nel III secolo a.C., rispettivamente decorate dal mito di Mirtilo e da una scena di caccia al cinghiale calidonio.

Promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia, l'esposizione resterà aperta fino al 23 novembre per proseguire poi tra dicembre 2022 e marzo 2023 a Chengdu. (ANSA).