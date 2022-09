Oltre 60 aziende italiane alla Fiera Food&Hotel Asia a Singapore

(ANSA) - SINGAPORE, 06 SET - È iniziata all'Expo di Singapore la fiera Food&Hotel Asia (FHA) 2022, il più importante evento in Asia dedicato all'accoglienza turistica, e ai settori dei prodotti alimentari e delle bevande, dove si incontrano professionisti nonché aziende da tutto il mondo.

L'ICE-Agenzia in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Singapore, ha organizzato il Padiglione ITALIA e la mostra ProWine Asia 2022. Il discorso di benvenuto dell'Ambasciatore d'Italia a Singapore e Brunei Mario Vattani ha dato il via a Cucina Italia, uno show cooking che prevede più di 31 eventi nei quali 8 chef italiani e non preparano piatti italiani con ingredienti forniti da 14 aziende italiane.

Nel padiglione PROWINE 2022 si tengono wine tasting, e wine masterclass, con un'agenda intensa dove i migliori vini italiani sono i protagonisti. Inoltre un'area dello stand dedica una vetrina ai distillati italiani, con il coinvolgimento e il supporto degli importatori locali.

Commentando il ritorno di Food & Hotel Asia 2022, l'ambasciatore Vattani ha sottolineato come "anno dopo anno, i singaporeani apprezzano sempre di più l' enogastronomia italiana. Le esportazioni italiane di prodotti alimentari e di bevande a Singapore sono cresciute di oltre il 15% nel 2021 rispetto al 2020". Nel periodo gennaio-aprile 2022 l'Italia ha confermato questa posizione con un valore di export nel settore alimentare e bevande a Singapore di 37 milioni di euro, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L'Italia detiene, inoltre, il record di esportazione tra i Paesi dell'UE a Singapore di prodotti da forno, salsa di pomodoro e pasta.

"Non è solo pasta, salsa di pomodoro o olio d'oliva. I driver di questa crescita sono stati vini italiani. Questo ci dice molto di più su come i singaporeani stanno imparando sulla storia, varietà insuperabile, gusti distinti e qualità superiore dei vini italiani. I nostri vini incarnano lo spirito del nostro territorio, la varietà delle nostre regioni e le radici della nostra storia millenaria. Oltre 60 aziende italiane sono presenti in modo indipendente alla FHA per garantire che la cultura italiana continui a crescere a Singapore, davvero una delle capitali mondiali del cibo" aggiunge l'ambasciatore.

Nel 2021 il valore di mercato del vino in Italia è stato di 14,2 miliardi di euro ed è rimasto con ciò il più grande produttore mondiale di vino.

Ilaria Piccinni, Vice-Direttrice di ICE -Agenzia di Singapore ha spiegato che "dalla pandemia, ci siamo dovuti adattare per ospitare nuovi eventi su supporto fisico, digitale e formati ibridi: il tutto creando preziose connessioni con i nostri clienti, pubblico e parti interessate. Siamo molto entusiasti di vedere il ritorno di eventi su larga scala, in particolare con la crescente domanda di prodotti della cucina italiana. Crediamo che gli eventi offriranno una solido piattaforma per gli espositori per attingere all'ampia gamma di fornitori generando allo stesso tempo più valore al mercato italiano".

Il settore F&B a Singapore rappresenta un settore chiave per l'Italia, un'opportunità per molte aziende italiane di dare il via alle loro attività di promozione dei loro prodotti enogastronomici. Per l'Italia, Singapore continua ad essere una destinazione importante come hub finanziario, commerciale e logistico ma anche come punto di accesso a tutti gli altri paesi dell'ASEAN. (ANSA).