L'Italia protagonista all'FHA e PROWINE 2022 di Singapore

Si apre oggi al Singapore Expo la fiera Food&Hotel Asia (FHA) 2022, il più importante evento in Asia dedicato all'accoglienza turistica, e ai settori dei prodotti alimentari e delle bevande, dove si incontreranno professionisti nonché aziende da tutto il mondo.

L' Agenzia per il Commercio Estero, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Singapore, organizzerà il Padiglione ITALIA nello stand 5L1-01 (Hall 5). All'interno del padiglione ci sarà Cucina Italia, uno show cooking nel quale si svolgeranno più di 31 eventi. Otto chef italiani e non prepareranno piatti italiani utilizzando ingredienti forniti da 14 aziende italiane.

In totale 61 aziende italiane saranno presenti all'evento.

Singapore è considerato un punto strategico di accesso e una "finestra" su tutti i Paesi dell'Asean (680 milioni di abitanti) nella promozione di prodotti enogastronomici.

Sempre in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Singapore, l'Agenzia per il Commercio Estero partecipa al PROWINE 2022 con un secondo Padiglione ITALIA presso lo stand 1D1-01 (Hall 1) in collaborazione con la Sommelier Association di Singapore. All'interno del padiglione si terranno wine tasting, e wine masterclass, con un'agenda intensa dove i migliori vini italiani saranno i protagonisti. Inoltre un'area dello stand dedica una vetrina ai distillati italiani, con il coinvolgimento e il supporto degli importatori locali. (ANSA).