Libia: Ambasciata, italiano materia facoltativa per studenti

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "A partire dal prossimo anno scolastico 2022/23 la lingua italiana sarà materia facoltativa per gli studenti libici delle scuole secondarie". Lo annuncia l'Ambasciata d'Italia a Tripoli, evidenziando come questa sia "una concreta attuazione del Memorandum firmato nel 2020" e degli "sforzi congiunti dei Ministeri dell'Istruzione di Italia e Libia".

"Il primo gruppo di 60 docenti libici si è formato in Italia all'Università Ca' Foscari di Venezia", sottolinea la rappresentanza diplomatica che aggiunge: "presto altri 30 insegnanti seguiranno il corso di formazione a Siena presso l' Università per Stranieri". (ANSA).