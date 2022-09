Consolato italiano di Izmir a 'Terra Madre Anatolia'

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Il Consolato d'Italia a Izmir partecipa a "Terra Madre Anatolia" che è in corso, per la prima volta in Turchia, dal 2 all'11 settembre nell'ambito della Fiera Internazionale di Izmir. Un'iniziativa che si tiene in collaborazione con Slow Food e Municipalità di Izmir.

Come per l'evento "Terra Madre" che si tiene ogni anno a Torino, obiettivo della manifestazione sono l'estensione di un'agricoltura sostenibile e lo sviluppo di una produzione alimentare che colleghi tutti coloro che partecipano attivamente alla filiera produttiva e distributiva del cibo. Il Consolato d'Italia a Izmir ha realizzato uno stand con cui ha diffuso il materiale grafico e video preparato per le ultime edizioni della Settimana della Cucina Italiana al fine di promuovere le produzioni gastronomiche locali e per valorizzare l'agroalimentare di qualità. Il Consolato ha poi organizzato tre cooking show/ incontri con la Stella Michelin Cristina Bowerman, il famoso presentatore di Master Chef Türkiye Danilo Zanna e lo chef di Eataly Istanbul Claudio Chinali. (ANSA).