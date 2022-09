Italia-Lituania, ripresa degli scambi e nuove opportunità

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nel nuovo incontro avuto dall'Ambasciatore d'Italia in Lituania Diego Ungaro con la ministra dell'Economia e dell'Innovazione Aušrinė Armonaitė sono state passate in rassegna la consistente ripresa del commercio bilaterale (il valore dell'interscambio, che lo scorso aveva raggiunto i 2,5 mld di euro, ha registrato fino a maggio scorso oltre 1 mld euro); gli IDE che si stanno realizzando nei due Paesi (in particolare nei settori della cybersecurity e del trasporto aereo da parte italiana in Lituania, delle energie rinnovabili da parte lituana in Italia) e le ulteriori azioni da intraprendere per accrescere la collaborazione industriale e tecnologica tra i due Paesi, con particolare attenzione al settore delle 'smart industries' (biotecnologie, scienze della vita, automotive e trasporto sostenibile).

Nel 2021 - fa sapere l'ambasciata - l'Italia si è confermata come sesto Paese importatore in Lituania, mentre l'export lituano in Italia è ancora contenuto e presenta numerose possibilità di espansione. Grande attenzione è stata posta, durante il colloquio, alla valorizzazione delle presenze industriali ed imprenditoriali italiane in Lituania (a Kaunas e Vilnius) ed è stata auspicata da entrambe le parti l'intensificazione delle occasioni di incontro, inclusa l'organizzazione di missioni di sistema, l'imminente realizzazione a Vilnius della quarta edizione del Business Forum Italo-Lituano, finalizzato a rafforzare la cooperazione economica e commerciale bilaterale e gli incontri tra operatori, imprenditori ed istituzioni dei due paesi, il ruolo dell'Istituto del Commercio Estero ICE Agenzia /Italian Trade Agency che ha di recente deciso di rafforzare la propria presenza nel Paese con la riapertura di una propria antenna.

Tradizionalmente il Business Forum - che vede anche una consistente presenza istituzionale lituana ed italiana ed è l'occasione per presentazioni anche in formato virtuale di success stories - permette ad aziende e associazioni italiane e lituane di condividere esperienze e contatti per rafforzare ulteriormente la cooperazione esistente e verificare le nuove opportunità di collaborazione. (ANSA).