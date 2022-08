Slovacchia: ambasciatrice d'Italia all'anniversario insurrezione

(ANSA) - PRAGA, 29 AGO - L'ambasciatrice d'Italia in Slovacchia, Catherine Flumiani, si è recata oggi a Banska Bystrica (nordest), per prendere parte alle celebrazioni nazionali del 78esimo anniversario dell'Insurrezione nazionale slovacca (Snp), che hanno avuto luogo al museo ad essa dedicato.

"La partecipazione a questa cerimonia commemorativa e i richiami delle autorità presenti ai valori della libertà, democrazia ed unità assumono quest'anno un ulteriore significato alla luce della guerra nella vicina Ucraina", ha affermato Flumiani.

La cerimonia si è svolta alla presenza della presidente della Repubblica slovacca Zuzana Caputova, del presidente del Consiglio nazionale slovacco Boris Kollar, del premier Eduard Heger, del ministro della Difesa Jaroslav Nad, nonché di rappresentanti del corpo diplomatico accreditati in Slovacchia.

Hanno partecipato alle celebrazioni anche alcuni reduci dell'insurrezione del 1944. (ANSA).