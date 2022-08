Cile: successo in tv per il programma 'Fatto in Italia'

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 21 AGO - Sono stati un successo di audience alla tv pubblica del Cile delle prime due puntate, della serie 'Fatto in Italia' ideato e prodotto dall'ambasciata d'Italia a Santiago del Cile per mostrare ai cileni le capacità e le competenze rivolte all'export di sei regioni italiane.

La prima puntata della serie, che ne prevede sei condotte dalla presentatrice di Chilevision, Emilia Daiber, ha riguardato, con interviste e immagini, il Veneto, ed ha totalizzato il 13 agosto 735.000 spettatori che hanno ammirato il road show nei distretti industriali di produzione di occhiali. Il miglior risultato del giorno per la tv pubblica cilena.

Ieri invece la presentatrice Daiber ha guidato i cileni, in particolare quelli appassionati di motori, in una visita negli stabilimenti che producono auto e moto di lusso in stabilimenti dell'Emilia Romagna e quelli di Parma, da cui escono alcuni dei migliori prosciutti de mondo.

Le altre puntate della serie mostreranno il sabato pomeriggio di agosto e settembre il meglio della produzione industriale di Lombardia, Marche, Campania e Puglia.

L'ambasciatore italiano in Cile, Mauro Battochi, ha spiegato all'ANSA che "si tratta di un'iniziativa dell'ambasciata, prodotta dall'ambasciata", attraverso cui "abbiamo deciso di mostrare ai cileni aspetti dell'Italia che non si conoscono ancora".

"Le persone - ha poi detto - comprano tanti prodotti, ma non si rendono forse conto del modo in cui nascono così belli e ben fatti", e neppure della importante connessione esistente fra i territori e i prodotti" (ANSA).