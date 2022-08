Expo 2030: Di Santo in Rep. Dominicana per candidatura Roma

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 11 AGO - Con una tappa in Repubblica dominicana, dopo quelle in Ecuador, Panama e Colombia, si è conclusa la seconda missione dell'inviato del governo italiano Donato Di Santo a sostegno della candidatura italiana per Expo 2030 in America Latina.

L'iniziativa italiana per illustrare il valore di una possibile sede a Roma per la manifestazione, che è già stata sviluppata negli ultimi mesi da parte dell'ambasciatore d'Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas, è proseguita in questi giorni con la presenza dell'inviato speciale, che ha avuto incontri di alto livello sia con le autorità locali che con i rappresentati del sistema paese.

Di Santo, indica una nota, accompagnato dal vicecapo missione italiano, Mattia Lupini, è stato ricevuto dal ministro degli Esteri dominicano. Roberto Alvarez, coadiuvato dai viceministri José Julio Gómez, per gli Affari bilaterali, e Rubén Silié, per le Questioni multilaterali, nonché dalla direttrice per l'Europa del ministero degli Esteri, Sachenka Encarnación, presente anche l'ambasciatore dominicano a Roma, Tony Raful.

Successivamente l'inviato speciale ha avuto un incontro con il ministro del Turismo, David Collado, insieme alla viceministra, Jacqueline Mora.

Di Santo è stato inoltre ricevuto dalla sindaca della capitale, Carolina Mejia, nella storica cornice del Palacio Consistorial della città coloniale di Santo Domingo. Infine, l'ultimo incontro istituzionale è stato con il presidente del Senato, Eduardo Estrella.

Oltre a questi contatti con le autorità dominicane, Di Santo ha fatto visita al Pronunzio apostolico monsignor. Mendez, e all'Ambasciatrice dell'Unione europea, Katja Afheldt.

La missione dell'Inviato speciale è stata l'occasione per illustrare la candidatura di Roma anche a rappresentanti del 'Sistema Italia' in Repubblica Dominicana, attraverso riunioni di lavoro con la vicepresidente del Comites e con la Giunta direttiva della Camera di commercio dominico-Italiana, oltre ad una breve visita alla sede di Casa Italia. (ANSA).