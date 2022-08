Sudan: riaperto ospedale pediatrico finanziato da Italia

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - A Nyala, la capitale del Darfur Meridionale, in Sudan, è stato riaperto l'ospedale pediatrico finanziato con i fondi della Cooperazione italiana e gestito da Emergency che fornisce ai bambini provenienti dai paesi e regioni vicine assistenza sanitaria di qualità. E' quanto rende noto l'Aics Cooperazione italiana a Khartoum che sottolinea come il settore sanitario è fondamentale per rafforzare la resilienza delle comunità vulnerabili.

Gianluigi Vassallo, Ambasciatore d'Italia a Khartoum, presente alla cerimonia di riapertura del centro ha detto:'' Ringrazio Emergency per il suo lavoro in Sudan. Garantire cure gratuite di alta qualità ai bambini è un impegno ammirevole che ha ricevuto l'apprezzamento delle autorità locali e del popolo sudanese''. La cerimonia di inaugurazione, per questioni logistiche, è avvenuta dopo la riapertura dell'ospedale che dall'inizio dell'anno ha già trattato 7.300 casi. (ANSA).