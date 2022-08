Kenya: accordo Italia-Unido per lo sviluppo d'impresa

(ANSA) - NAIROBI, 08 AGO - Un accordo di cooperazione che dà il via ad un'iniziativa per potenziare con altri 600 mila euro l'acceleratore di imprese E4Impact basato a Nairobi è stato firmato dall'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Alberto Pieri, e dalla Rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido) per il Kenya, Kawira Bucyana, con la controfirma del Titolare della Sede di Nairobi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Giovanni Grandi.

E4Impact è stato istituito nel 2018 col sostegno dell'AICS e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano diventando un "punto di riferimento nell'ecosistema imprenditoriale del Kenya, offrendo servizi di assistenza legale, finanziaria, di formazione e mentoring a più di 40 imprese e start-up locali", ricorda un comunicato.

Prima del contributo italiano a Unido appena sottoscritto, l'Italia aveva già investito nel Centro oltre 2,8 milioni di euro. L'iniziativa rappresenta un progetto pilota nel campo del partenariato tra mondo accademico, settore privato e istituzioni pubbliche per promuovere l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro in Kenya, aveva ricordato il comunicato emesso il giorno della firma dall' Ambasciata d'Italia a Nairobi, UNIDO e AICS datata 29 luglio. (ANSA).