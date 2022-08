Segretario generale Farnesina Sequi incontra amb. Polonia

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il Segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi ha incontrato oggi al ministero l'Ambasciatrice di Polonia in Italia Anna Maria Anders. Nel corso del colloqui è stata evidenziata la necessità di uno stretto coordinamento tra i Paesi Ue e gli Alleati NATO in merito alle iniziative sulla guerra in Ucraina. E' stata inoltre ribadita la priorità del sostegno a Kiev in materia di assistenza umanitaria e sicurezza alimentare, ''agendo uniti con tempestività, efficienza ed efficacia''. (ANSA).