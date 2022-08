Ambasciatore Ferrara in Iran fa il punto su intesa nucleare

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Le prospettive delle trattative in corso sull'intesa per il nucleare iraniano sono state al centro della missione a Teheran del Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Pasquale Ferrara. In Iran, Ferrara ha incontrato il Vice Ministro per gli Affari Politici, Bagheri Kani, capo della delegazione iraniana al negoziato di Vienna per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa), e altri interlocutori istituzionali.

Gli incontri hanno offerto anche l'occasione per affrontare gli aspetti più rilevanti del partenariato bilaterale e i recenti sviluppi dei dossier regionali. (ANSA).