Messico: Tolomeo 'XXL Outdoor' donata da Italia a min.Esteri

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 03 AGO - Nel corso di un'apposita cerimonia a Città del Messico presso il Ministero degli Esteri, l'ambasciata d'Italia ha donato un oggetto iconico del design italiano, la lampada Tolomeo prodotta da Artemide, nella pregiata versione di circa 4 metri 'XXL Outdoor'.

La lampada, sottolinea un comunicato, che "incarna l'eccellenza del design italiano, è posizionata nel prestigioso salone della 'Galeria de Cancilleres'".

La sottosegretaria agli Affari Esteri, Carmen Moreno Toscano, in rappresentanza del ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha sottolineato che "tale gesto esemplifica i forti legami di amicizia e collaborazione tra Messico e Italia, Paesi che nel 2024 celebreranno il bicentenario delle relazioni diplomatiche".

La sottosegretaria ha poi citato le molteplici occasioni di incontro fra Ebrard e il ministro italiano Luigi Di Maio, da ultimo al G20 Esteri di Bali, e l'eccellenza della collaborazione bilaterale.

Dal canto suo l'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara, ha spiegato che "l'idea della donazione era nata lo scorso anno, durante la settimana de Design italiano, con la visita in Messico del creatore della Tolomeo, l'architetto Michele De Lucchi".

"La Tolomeo - ha ricordato De Chiara - è da decenni la lampada più venduta al mondo". ed "è diventata un simbolo non solo dell'eccellenza creativa italiana ma anche della sua sorprendente accessibilità, diffondendosi presso case e uffici in tutti i continenti".

L'ambasciatore ha infine espresso soddisfazione per la collocazione della Tolomeo presso l'atrio principale del ministero degli Esteri, considerandolo un "segno tangibile della forza delle relazioni bilaterali e, allo stesso tempo, un simbolo del soft power globale italiano".

La donazione della lampada, che è il primo oggetto straniero a essere esibito permanentemente nel Ministero messicano - e come tale è stato registrato nell'inventario delle opere dell'edificio - è stata resa possibile grazie alla generosità della impresa messicana 'Scultura luminosa', distributrice di Artemide nel Paese. (ANSA).