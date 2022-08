Partita una spedizione italiana da Città del Capo al Cairo

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 01 AGO - Partita una spedizione italiana di tre fuoristrada che risalirà tutta l'Africa, da Città del Capo al Cairo, per promuovere turismo ed ecologia, facendo anche beneficenza. "È una bellissima iniziativa dei nostri connazionali. Auguriamo tanta fortuna e siamo con loro", ha detto il Viceconsole Italiano a Città del Capo, Claudio Traversi, dando stamattina ufficialmente il via a 'Transafricana 2022'.

Gli automezzi 4x4 'Stanley', 'Baines' e 'Chapman' si sono riuniti per la partenza davanti alla sede del Consolato generale italiano di Città del Capo. L'iniziativa è nata durante la pandemia di Covid e punta a fare conoscere il continente, creando consapevolezza su popolazioni di zone remote e situazione ambientale.

I due operatori turistici Africale e SafariADV si occuperanno di dare informazioni attraverso canali di digital marketing e sarà prodotto un documentario per la Rai. Una delle auto è dotata di una clinica mobile con un medico e un infermiere di 'Rainbow4Africa', Ong italiana che già opera nel continente.

Approfittando dell'esperienza sul territorio di Africale, i due operatori sanitari si fermeranno in ospedali per eseguire visite mediche, valutare le necessità delle popolazioni, consegnare attrezzature e farmaci, impostare progetti a lungo termine. Durante il tragitto sono previste anche visite e forniture di assistenza a progetti di conservazione dell'ambiente come la 'Cheetah Conservation' in Namibia, il 'Khama Rhino Sanctuary' in Botswana e altri.

In Tanzania verrà visitata 'Furahia', un'organizzazione che aiuta i giovanissimi coinvolgendoli nello sport, e con l'aiuto della Fondazione Milan sarà sponsorizzato un piccolo torneo di calcio. Altre associazioni benefiche riceveranno assistenza con il sostegno di una serie di sponsor italiani che partecipano al progetto. (ANSA).