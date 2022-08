Ambasciatrice in Slovacchia incontra team European Olympic Youth

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - L'edizione 2022 dello European Olympic Youth Festival ha visto la squadra dei 96 azzurrini conquistare il primo posto nel medagliere con 47 medaglie (21 ori, 12 argenti, 14 bronzi), 9 in più rispetto al precedente record di Gyor 2017.

L'Ambasciatrice Catherine Flumiani, che si è recata a Banska Bystrica per assistere ad alcune gare, ha voluto congratularsi con la squadra per la straordinaria prestazione. Accolta dal team del CONI, guidato da Alessio Boggiatto, l'Ambasciatrice ha partecipato anche ad una cerimonia di premiazione di una delle gare previste.

"E' stata una grande emozione", ha dichiarato l'Ambasciatrice, "assistere ai tanti successi dei nostri ragazzi, il cui impegno, determinazione e valori sportivi sono un grande esempio".

L'Ambasciatrice ha anche rivolto un vivo apprezzamento alle autorità slovacche, ed in particolare alla città e regione di Banska Bystrica, per l'eccellente organizzazione dei giochi che si sono svolti dal 24 al 30 luglio 2022 e l'accoglienza riservata alla delegazione italiana. (ANSA).