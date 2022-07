(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il conflitto in Ucraina, la sicurezza alimentare ed energetica, ma anche la stabilizzazione della Libia e la situazione nel Sahel sono stati i temi al centro dell'incontro, ad Ottawa, tra il Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza della Farnesina, Ambasciatore Pasquale Ferrara, e la sua omologa canadese, Heidi Hulan.

L'Ambasciatore Ferrara, in visita ufficiale in Canada in occasione del 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Canada, era accompagnato dall'Ambasciatore ad Ottawa Andrea Ferrari. All'incontro con Heidi Hulan hanno partecipato anche funzionari del Privy Coucil Office (Presidenza del Consiglio canadese). Obiettivo della missione: strutturare un dialogo strategico su temi politici e securitari tra i due Paesi. (ANSA).